انتقل المهاجم النيجيري الدولي كيليتشي ايهياناتشو من مان سيتي الى فريق ليستر سيتي لخمس سنوات، حسب ما أعلن الثعالب. ولم يكشف ليستر قيمة الصفقة، لكن شبكة «بي بي سي» قدرتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني.



وبات ايهياناتشو رابع لاعب ينتقل الى ليستر سيتي هذا الموسم بعد لاعب وسط اشبيلية فيسنتي ايبروا، والحارس السويسري الدين ياكوبوفيتش والمدافع هاري ماغواير (كلاهما من هال سيتي).

وكان ايهياناتشو قد سجل 21 هدفا في 64 مباراة خاضها في صفوف سيتي في مختلف المسابقات.

ويخوض ليستر اولى مبارياته في الموسم الجديد في 11 اغسطس المقبل عندما يحل ضيفا على ارسنال على ملعب الامارات.