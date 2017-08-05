يخوض باريس سان جرمان الذي فشل في احراز اللقب للموسم الخامس على التوالي واكتفى باحراز مسابقتي الكأس المحليتين مباراة اليوم ضد ضيفه اميان الذي يخوض مغامرته الأولى في «ليغ 1» فرحا جدا بعدما حسم مسألة التعاقد مع البرازيلي نيمار الذي سيجتمع مجددا بزميله السابق في برشلونة مواطنه داني الفيش المنتقل الى نادي العاصمة من يوفنتوس الإيطالي.



ولم ينشط فريق المدرب اوناي ايمري كثيرا في سوق الانتقالات كون اهتمامه انصب على صفقة نيمار، لكن امامه المتسع من الوقت لكي يعزز صفوفه قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل 31 اغسطس.



وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أن سان جرمان مضطر للتخلي عن بعض لاعبيه المؤثرين جدا مثل الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني انخل دي ماريا وبليز ماتويدي من أجل تجنب معاقبته لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، لا سيما أنه انفق 222 مليونا لضم نيمار الذي سيحصل على راتب سنوي صاف قدره 30 مليون يورو.

ويعول سان جرمان مجددا على الهداف الاوروغوياني ادينسون كافاني الذي سجل 41 هدفا في 42 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات، وهو سيشكل قوة ضاربة مع نيمار في حال لم تحصل اي مفاجآت في قضية انتقال الأخير الى فريق ايمري.

كما يلعب ليون اليوم مع ستراسبورغ، ونيس ايضا في ضيافة سانت اتيان.