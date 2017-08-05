يأمل بوروسيا دورتموند الاستفادة من الوضع المهزوز لغريمه بايرن ميونيخ من أجل بدء الموسم بأفضل طريقة من خلال الفوز بالكأس السوبر الألمانية التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» الخاص بالأول.



ولم تكن تحضيرات بايرن ميونيخ للموسم الجديد مثالية على الإطلاق، إذ خسر فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي خمس من مبارياته التحضيرية الست، كما يخوض البافاري المواجهة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس الألمانيين أمام مدرجات ممتلئة وعلى أرضه غريمه، ما سيصعب المهمة عليه ويزيد الضغط على انشيلوتي.

ولن يكون بايرن بكامل قوته، إذ يفتقد الوافد الجديد الكولومبي خامس رودريغيز الذي يغيب عن الملاعب لبضعة اسابيع بسبب اصابة عضلية، فيما يغيب لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا بسبب اصابة عضلية في معدته.

ولن يتمكن الحارس مانويل نوير من المشاركة كونه عاد مؤخرا الى التمارين بعد تعافيه من عملية جراحية في قدمه، وبالتالي سيقف سفين اورليش بدل عنه، فيما سيحمل توماس مولر شارة القائد.



كما أن الثنائي المدافع جيروم بواتنغ والجناح الهولندي اريين روبن لم يصلا ايضا الى كامل لياقتهما البدنية، ما يعني أنهما قد لا يخوضان المباراة بأكملها.



أما بالنسبة لدورتموند، فوضعه ليس أفضل بكثير من غريمه البافاري، إذ خسر ثلاث من مبارياته التحضيرية الست، ولقاء اليوم سيكون الاختبار الجدي الأول لمدربه الجديد الهولندي بيتر بوس، خليفة توماس توخل الذي استقال من منصبه بعد أيام معدودة على قيادته الفريق للفوز بالكأس الألمانية.