القاهرة - سامي عبدالفتاح

بلغ الترجي الرياضي التونسي نهائي البطولة العربية للأندية في كرة القدم إثر فوزه على الفتح الرباطي المغربي 2-1 بعد التمديد في نصف النهائي على ملعب الاسكندرية.

وسجل خليل شمام (47) وطه ياسين الخنيسي (95 من ركلة جزاء) هدفي الترجي، وحمزة السمومي (28) هدف الفتح الرباطي. وسيكون النهائي غدا بين الترجي والفيصلي الأردني بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد، ووزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز ورئيس الاتحاد المصري هاني ابوريدة، ويحصل الوصيف على ٦٠٠ ألف دولار، ويحصل الفائز بلقب البطولة على 2.5 مليون دولار.

وكانت مباراة الترجي والفتح الرباطي شرسة، وشهدت 3 بطاقات حمراء، وعددا آخر من البطاقات الصفراء.

البنزرتي والفيصلي

وبعد التأهل للنهائي، قال مدرب الترجي التونسي، فوزي البنزرتي، انه يستهدف اللقب العربي، ولم يكن يتوقع تأهل الفيصلي للنهائي، مما يستوجب عليه مراجعة حساباته ودراسة الفريق الأردني جيدا. وعن المباراة امام الفتح، قال إنه لا يشعر بالرضا تجاه أداء لاعبيه.

من جهته، يرى المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي، وليد الركراكي، أن الهزيمة التي تعرض لها أمام الترجي ترجع بالأساس إلى انخفاض اللياقة البدنية للاعبين.

وأضاف الركراكي أن فريقه لعب الشوط الأول «بشكل ممتاز»، لافتا إلى أن الأداء «هبط كثيرا في الشوط الثاني».

وعن التحكيم قال: «حكم المباراة ضعيف جدا، وهو ما ظهر طوال اللقاء».

الفلسطينيون والسوريون «غير أجانب»

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السماح لأي ناد بالدوري الممتاز قيد لاعبين اثنين يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية اعتبارهما لاعبين محليين وغير اجانب.

وكان الاتحاد المصري قد حدد 3 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز في الموسم الجديد 2017 – 2018، وتم إرسال تعليمات القيد للأندية متضمنة السماح بقيد لاعب من سورية وآخر فلسطيني أو لاعبين من أي من الجنسيتين بالإضافة إلى الأجانب الثلاثة.