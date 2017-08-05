ليفربول الإنجليزي سيكون أمام مهمة صعبة في الدور الفاصل من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة التي سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية مع هوفنهايم الألماني.



ويبدأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مشواره في المسابقة القارية الأم من الدور الفاصل بعد أن حل رابعا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو المركز الذي حصل عليه هوفنهايم ايضا في الدوري الألماني ما خوله الحصول على فرصة المشاركة بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.



ووزعت مباريات الدور الفاصل كالعادة الى قسمين حيث تتواجه في ما بينها الفرق المتوجة بطلة لدوريات بلادها مثل سلتيك الاسكتلندي واولمبياكوس اليوناني، والفرق التي تأهلت الى المسابقة استنادا الى ترتيبها في الدوري مثل نابولي الإيطالي الذي سيخوض اختبارا صعبا ضد نيس الفرنسي، أو اشبيلية الإسباني الذي يلتقي نادي اسطنبول باشاك شهر التركي.



وتقام المباراة الأولى على الاطلاق بين ليفربول وهوفنهايم على ملعب الأخير على أن يكون لقاء الإياب في «انفيلد».



وتقام مباريات الذهاب في 15 و16 اغسطس الحالي والاياب في 22 و23 منه، على أن تنضم الأندية العشرة الفائزة الى الـ22 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة الى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وتسحب قرعة دور المجموعات في 24 اغسطس في موناكو.



الملكي يهيمن



فرض ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هيمنته على قائمة اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل في البطولة، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ومن المقرر أن يتوج «اليويفا» أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم في البطولة الأوروبية للموسم الماضي، في حفل يقام في موناكو في 24 أغسطس الجاري والذي يشهد أيضا سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الموسم الجديد.



وكما كان متوقعا، هيمن نجوم الملكي أول فريق يحافظ على لقب دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها بالمسمى الحالي، على قائمة اللاعبين المرشحين.



وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع، مارسيلو وسيرخيو راموس من ريال مدريد وكذلك ليوناردو بونوتشي الذي انتقل مؤخرا من يوفنتوس إلى ميلان الإيطالي.



واستحوذ الريال على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب خط وسط، حيث ضمت كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.



ولجائزة أفضل مهاجم، ضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.



أما جائزة أفضل حارس مرمى فيتنافس عليها جيانلويجي بوفون (يوفنتوس) ومانويل نوير (بايرن ميونيخ) ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).



ويجري اختيار الفائزين من خلال تصويت من قبل مدربي الـ 32 فريقا المشاركة في دور المجموعات من بطولة الموسم الماضي إلى جانب 55 صحافيا.

جائزة «ذا بيست» في يوم 23 أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيقيم حفله السنوي لتقديم جوائز الأفضل كرويا (ذا بيست) يوم 23 أكتوبر القادم بالعاصمة البريطانية لندن، والتي ستتضمن جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الثانية لجوائز الأفضل تحت مسماها الجديد، بعدما كان يطلق عليها سابقا اسم (الكرة الذهبية) قبل فض الشراكة بين مجلة (فرانس فوتبول) وفيفا تقديم تسع جوائز.

ويعد البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد أبرز المرشحين للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا العام.

ومن المقرر أن تصدر قائمة مختصرة مكونة من 23 لاعبا مرشحا لنيل تلك الجائزة، في 17 الجاري، قبل أن يتم اختصارها في قائمة نهائية مكونة من ثلاثة لاعبين في سبتمبر المقبل، على أن يتم كشف النقاب عن اللاعب الفائز بحفل لندن.

ويعد الجمهور جزءا من عملية اتخاذ القرار، في جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة، وذلك من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا.

وسيتم تقسيم نتائج التصويت بواقع 25% لقادة المنتخبات الوطنية، ونفس النسبة لمدربي المنتخبات الوطنية ووسائل الإعلام (مجموعة مختارة من 200 ممثل لوسائل الإعلام من ست قارات)، بالإضافة إلى الجمهور. وفيما يتعلق بجائزة أفضل حارس مرمى، فسوف يتم تحديد الفائز بها من قبل خبراء فيفا وحراس المرمى والمهاجمين.

وصرح زفونيمير بوبان نائب الأمين العام في فيفا: «الدور الذي يلعبه حراس المرمى في كرة القدم يبدو مهما بقدر ما هو محدد.. حتى لو كانوا غالبا ما يخفقون في الحصول على التقدير الذي يستحقونه».

وسيتم خلال الحفل أيضا تقديم جائزتي اللعب النظيف والجمهور، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة التشكيلة المثالية.

ميلان يواجه شكينديجا المقدوني في تمهيدي يوروباليغ

أسفرت قرعة الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مهمة سهلة لميلان الإيطالي حيث أوقعته في مواجهة شكينديجا المقدوني. وكان اللومباردي قد صعد إلى الدور التمهيدي بالفوز في التصفيات على كرايوفا الروماني بنتيجة إجمالية 2-0، ويعد مرشحا قويا للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الموسم الجديد. ومن أبرز المواجهات التي أسفرت عنها القرعة ، لقاء باناثينايكوس اليوناني مع أتلتيك بلباو الاسباني وإيفرتون الإنجليزي مع هايدوك سبليت الكرواتي.