أكد النجم البرازيلي نيمار انه يبحث عن تحد «أكبر» في صفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي انتقل اليه من نادي برشلونة الإسباني في أغلى صفقة بتاريخ اللعبة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وقال نيمار: «أردت تحديا جديدا. أردت تحديا أكبر. ان أقدم أفضل ما لدي، وان أقوم بذلك بشكل أفضل»، وذلك في مؤتمر صحافي لتقديمه في ملعب بارك دي برانس، وإلى جانبه القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.

وأضاف المهاجم ان قرار الانضمام لسان جرمان والرحيل عن برشلونة الذي انضم اليه عام 2013 «كان أحد أصعب القرارات في حياتي». ووجه نيمار الشكر الى زملائه في برشلونة وفي مقدمهم الارجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا انه يترك «الكثير من الاصدقاء هناك»، مشددا على ان مسيرته في كرة القدم باتت حاليا هنا».

وشدد على انه مستعد «من الآن» للعودة الى الملعب، علما انه من المقرر ان يقدم لجماهير النادي قبيل المباراة الأولى التي يخوضها باريس سان جرمان في بطولة الدوري المحلي.

وشدد نيمار على انه لم يترك برشلونة «من أجل المال». وكان اللاعب تعهد بمساعدة ناديه الجديد على إحراز الألقاب، معتبرا ان «التحدي الاكبر الذي شجعني على الانضمام الى زملائي الجدد هو مساعدة النادي على احراز الالقاب التي يحلم بها انصاره. طموح باريس سان جرمان أغراني وأشعر بشغف وحيوية».

ويأمل باريس سان جرمان في استعادة لقب الدوري الفرنسي الذي أحرزه أربعة مواسم متتالية، قبل ان يخسره في موسم 2016-2017 لصالح نادي موناكو. كما يأمل في بلوغ مراحل متقدمة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا. وتلقى نيمار تهنئة النجم الأسطوري للكرة البرازيلية بيليه الذي كتب عبر موقع «تويتر»، «حظا سعيدا في تحديك الجديد».

وأضاف: «باريس مدينة جميلة وإحدى المدن المفضلة إلى في العالم». ومبلغ الـ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جرمان لضم نيمار، هو قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، والذي كان يمتد حتى سنة 2021. وانضم نيمار الى النادي الكاتالوني في عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ومدد عقده الصيف الماضي لخمسة أعوام.

وأصبح نيمار بموجب الصفقة، أغلى لاعب في العالم، متفوقا على الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل في صيف 2016 من نادي يوفنتوس الايطالي الى مان يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

ولقيت القيمة شبه الخيالية للصفقة انتقاد العديد من المعنيين بعالم كرة القدم، خشية ان تؤدي الى تضخم غير منطقي في أسعار اللاعبين، بما سيضر بسوق الانتقالات وقدرة الاندية على استقطاب النجوم.

أما في فرنسا، فأثار قدوم نيمار ترحيبا وحماسة كبيرة. وفي برشلونة، فكانت الأجواء مغايرة، ويسود ترقب للبديل الذي سيلجأ اليه النادي لتعويض غياب نيمار عن ثلاثي خط الهجوم الضارب الذي ضمه الى ميسي والاوروغوياني لويس سواريز. ورجحت التقارير بأن يكون البرازيلي فيليبي كوتينيو (ليفربول الانجليزي)، أو الفرنسي عثمان ديمبيلي (بوروسيا دورتموند). وانتقدت صحف اسبانية منها «ال موندو» القيمة المالية للصفقة، غامزة من قناة الملكية القطرية لسان جرمان، ومعتبرة ان أي ناد لم يكن ليتمكن من دفع هذا المبلغ لم يكن «مدعوما من دولة».

وواصل لاعبو برشلونة تهنئة زميلهم السابق الذي أزيلت صورته من الملصقات المرفوعة في ملعب النادي.

وبعدما قال له ميسي الملقب بالبرغوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أحبك كثيرا»، توجه اليه سواريز بالقول: «صديقي أتمنى لك الأفضل في كل ما سيأتي، شكرا على الدعم وعلى كل ما تعلمته معك».