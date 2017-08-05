يرى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس أن صفقة التعاقد مع نيمار ستحقق المزيد من الأرباح الاقتصادية.



وقال الخليفي، في مؤتمر صحافي لتقديم اللاعب البرازيلي: «بتواجد نيمار، ستزيد القيمة التسويقية لباريس سان جرمان، بقيمة 50%».

وأضاف رئيس النادي الباريسي: «أؤكد أن باريس هو من سدد قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار وليس اللاعب».



وتابع: «سنربح من وراء نيمار مبالغ أكثر مما دفعنا لضمه من صفوف برشلونة، فاللاعب لم ينضم إلى صفوف الفريق من أجل المال مثلما يتردد في وسائل الإعلام».



وأتم ناصر الخليفي: بالطبع التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو مبلغ ضخم للغاية، ولكننا سنحقق مكاسب أكبر من هذا المبلغ، مبديا في الوقت نفسه احترامه لبرشلونة وان صفقة نيمار ليست ردا على تحركات النادي الكاتالوني لضم الايطالي فيراتي.