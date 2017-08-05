أكد نادي برشلونة أنه لن يدفع للمهاجم البرازيلي نيمار مبلغ 26 مليون يورو كان سيحصل عليها اللاعب لأنه لم يعد ملتزما بالشروط اللازمة لذلك، بعد انتقاله إلى باريس سان جرمان.

وكان اللاعب سيحصل على هذا المبلغ كمكافأة لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 30 يونيو 2021.

وقال المتحدث باسم البارسا جوسيب فيفيس: «إنها مكافأة تجديد، النادي لن يدفعها»، مشيرا إلى أن النادي استعاد الشيك بالمبلغ الذي كان قد أودعه لدى كاتب عدل.

وأوضح فيفيس أن هذه الشروط تكمن في «ألا يكون اللاعب قد تفاوض على رحيله قبل شهر على موعد استحقاق المبلغ، وأن يعرب صراحة عن رغبته في الالتزام بالعقد».