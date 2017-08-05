علق الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشلسي على صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي بمبلغ 222 مليون يورو.



وقال كونتي لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية: «هذا موضوع صعب، فنيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، والذي كان بين أن ينهي مسيرته الكروية في فريقه الأصلي أو يقرر الرحيل».



وتابع: «لا بد من قبول إمكانية بيع لاعب بهذا المبلغ، فحاليا أصبح السعر الطبيعي لأي لاعب بين 40 و 50 مليون استرليني، ونحن هنا نتحدث عن أحد أفضل النجوم في العالم».



واختتم: «رغم أن المبلغ كبير للغاية، لكن إذا كان باريس قادرا على دفعه فما المشكلة؟».