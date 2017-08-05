بعد إعلان انتقال النجم البرازيلي نيمار من فريقه برشلونة الى باريس سان جرمان، خسر البارسا نجمه الكبير في نهاية غير متوقعة لعلاقة كان من المرجح ان تستمر طويلا، او هكذا كان يأمل البلوغرانا وجماهيره، لكن تأتي الرياح بما تشتهي السفن الكتالونية. وبالرغم من الانتقادات الحادة التي يطلقها عشاق البارسا ضد نيمار واتهامه بأنه يلهث خلف الأموال، وهو أمر ربما يصيب كثيرا من الحقيقة، لكن الحقيقة الأليمة التي يجب على هذا الجمهور إدراكها جيدا، أن إدارة ناديه هي من تسببت في هذا الموقف السيئ للفريق.

والغريب ان التاريخ يثبت ان استهتار إدارة برشلونة في الحفاظ على النجوم، ووضع شرطا جزائيا في المتناول، كلفهم خسارة العديد من الأسماء اللامعة وكان رحليهم عن الفريق بمنزلة طعنات.

وفي هذا الموضوع سنذكر رموز كروية غادرت الكامب نو عن طريق دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقودهم.

ـ كانت البداية ربما مع واحد من أساطير كرة القدم، وهو رونالدو «الظاهرة» اللاعب الذي جلبه برشلونة من ايندهوفن في صيف عام 1996، مانحا إياه لقب الصفقة الأغلى بالعالم، وبالطبع كان يستحقها، ولكن إدارة البارسا توقعت ان البرازيلي الشاب لن يشب عن الطوق، على الأقل ليس سريعا، فتهاونت في وضع قيمة مبلغ لكسر تعاقده، وهو ما دفع انتر ميلان لخطف النجم الشاب بعد مرور موسم واحد فقط، ولم يستطع البلوغرانا ان يجني منه ثمار ما كان يتوقعه، ليرحل «الفينومينو» مقابل مبلغ قدر بنحو 28 مليون يورو، ويصبح أغلى صفقة انتقال في العالم مجددا.

- معشوق الجماهير في كاتالونيا، وربما يعتبر من أشد حالات الغدر والخيانة التي عانى منها، بل تألم الجمهور على مدار سنوات، لأن قسوة هذا الانتقال، انها أتت من نجم كبير بالفريق بل معشوق كتالونيا الأول لويس فيغو وكذلك لأن الانتقال تم الى الغريم ريال مدريد، الذي أغرى فيغو بالمال، ودفع قيمة مبلغ الشرط الجزائي لكسر عقده، والذي بلغ نحو 60 مليون يورو، ولقب أغلى لاعب بالعالم في صيف عام 2000.

- الخيانة عندما تأتي من لاعب تربى لأعوام طويلة داخل جدران النادي، ومنذ نعومة أظافره، تكون بمنزلة الصدمة، وهو ما فعله الإسباني الشاب الكانتارا وقتها، حيث صحى العالم فجأة، على خبر انتقاله من برشلونة الى بايرن ميونيخ، بمباركة ومساندة غوارديولا مدرب الفريق الپافاري وقتها الذي تآمر مع أخيه وكيل أعمال اللاعب ليمهدوا طريق خروجه القسري من كامب نو، عبر دفع مبلغ الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع البارسا، وقيمته 25 مليون يورو فقط، وذلك في صيف 2013.

- ونأتي الى نهاية لسلسلة نجوم برشلونة الذين غادروه عبر بوابة الشرط الجزائي، حيث غادر نيمار الى باريس عن طريق دفع مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه في بنود عقده، والبالغ قدره 222 مليون يورو.