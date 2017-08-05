1982: الأرجنتيني دييغو مارادونا من بوكا جونيورز إلى برشلونة مقابل ثلاثة ملايين إسترليني.

1984: مارادونا من برشلونة إلى نابولي مقابل خمسة ملايين إسترليني.

1987: الهولندي رود خوليت من إيندهوفن إلى ميلان، مقابل ستة ملايين إسترليني.

1990: الإيطالي روبرتو باجيو من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل ثمانية ملايين إسترليني.

1992: الفرنسي جان بيير بابان، من مارسيليا إلى ميلان، مقابل عشرة ملايين إسترليني.

1992: الإيطالي جيانلويجي فيالي من سامبدوريا إلى يوفنتوس، مقابل 12 مليون إسترليني.

1993: الإيطالي جيانلويجي لنتيني، من تورينو إلى ميلان مقابل 13 مليون إسترليني.

1996: الإنجليزي ألان شيرر، من بلاكبيرن إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 15 مليون إسترليني.

1997: البرازيلي رونالدو من برشلونة إلى الإنتر، مقابل 19.5 مليون إسترليني.

1998: البرازيلي دنيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس، مقابل 21.5 مليون إسترليني.

1999: الإيطالي كريستيان فييري، من لاتسيو إلى إنتر ميلان، مقابل 32 مليون إسترليني.

2000: الأرجنتيني هرنان كريسبو من بارما إلى لاتسيو، مقابل 35.5 مليون إسترليني.

2000: البرتغالي لويس فيغو، من برشلونة إلى ريال مدريد، مقابل 38 مليون إسترليني.

2001: الفرنسي زيدان، من يوفنتوس إلى ريال مدريد، مقابل 53 مليون إسترليني.

2009: البرازيلي كاكا من ميلان إلى ريال مدريد، مقابل 56 مليون إسترليني.

2009: البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مان يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون إسترليني.

2013: الويلزي غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد، مقابل 85.3 مليون إسترليني.

2016: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مان يونايتد، مقابل 88 مليون إسترليني.

2017: البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 200.6 مليون إسترليني.