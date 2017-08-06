ظهر النجم البرازيلي نيمار مرتديا بدلة أنيقة، وساعة يد إصدار "نيمار جونيور" الخاص بشركة غاغا ميلانو، خلال المؤتمر الصحفي الأول مع نادي باريس سان جرمان، الجمعة، لكن تفاصيل توقيع نيمار عقدا لإصدار ماركته الخاصة من الساعات، تعد بمثابة قصة مدهشة حقا.



ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، تقوم شركة غاغا ميلانو ببيع ساعات "نيمار جونيور – النسخة المحدودة" بسعر 2100 دولار، وقد صنع منها حتى اليوم 500 قطعة فقط.

وتعود الصفقة إلى 2014، قبل بداية كأس العالم بالبرازيل، عندما قرر نيمار الدخول إلى محل غاغا ميلانو في طوكيو، وأنفق وقتها 180 ألف دولار شراء على 16 ساعة يد، مما أثار دهشة العاملين في المحل.