استهل موناكو حملة الدفاع عن لقبه بفوز بشق النفس على ضيفه تولوز 3-2 على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة في افتتاح المرحلة الأولى من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وتخلف موناكو مرتين وعانى الأمرين قبل ان يعود في النتيجة في مناسبتين قبل ان يمنحه المدافع العملاق الدولي الپولندي كميل غليك التقدم للمرة الاولى والاخيرة في المباراة في الدقيقة 70.



وكان تولوز البادئ بالتسجيل عبر الجزائري زين الدين مشاش (6).



وضغط موناكو بقوة ونجح في إدراك التعادل بواسطة البرازيلي جيميرسون ناسيمينتو (28). وفاجأ تولوز أصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني بهدف لاندي ديلور من تسديدة قوية (53).



وأدرك القائد الدولي الكولومبي راداميل فالكاو التعادل بضربة رأسية (58). وتقدم موناكو للمرة الأولى في المباراة عبر مدافعه الدولي الپولندي كميل غليك بضربة رأسية (70).



سان جرمان يفوز تحت ناظري نيمار



استهل باريس سان جرمان حملته نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي من موناكو، بفوز على الوافد الجديد اميان 2 ـ 0 على ملعبه «بارك دي برينس» تحت ناظري لاعبه الجديد البرازيلي نيمار الذي لم يتمكن من المشاركة بسبب تأخر وصوله اوراق انتقاله من برشلونة الإسباني.



وواصل كافاني هوايته التهديفية (سجل 41 هدفا في 42 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات)، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42.



وأراح الأرجنتيني خافيير باستوري أعصاب المشجعين بتسجيله الهدف الثاني، مسجلا هدفه الأول في «بارك دي برينس» منذ 22 سبتمبر 2015 (ضد غانغان).



واحتشد 45 ألف مشجع في مدرجات «بارك دي برينس» من أجل متابعة المباراة والاحتفال بتقديم النجم الجديد نيمار الذي كلف النادي الباريسي مبلغا قياسيا قدره 222 مليون يورو.



وتختتم المرحلة الأولى اليوم بلقاءات ليل مع نانت، وانجي مع بوردو، ومرسيليا مع ديجون.