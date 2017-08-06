ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد يأمل في تدعيم صفوفه قبل انتهاء موسم الانتقالات الحالية، بصفقة من العيار الثقيل.

وقالت صحيفة «إكسبرس» إن «المو» طلب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد التقدم بطلب لإدارة النادي الملكي للرحيل عن النادي. ويعتبر بيل أحد اللاعبين الذين تأمل إدارة الشياطين الحمر في التعاقد معهم خاصة بعد مجيء المدرب البرتغالي على رأس القيادة الفنية، وبدء مشروعه الجديد مع النادي.

وما زال مستقبل بيل مع ريال مدريد محل شك، بسبب عدم الثقة من الجمهور والإعلام بعد الإصابات المتكررة التي لاحقته منذ انضم للريال، وزاد القلق بعد رغبة فلورنتينو بيريز رئيس الريال في التعاقد مع مبابي.

ويأمل البرتغالي في إنهاء فترة الانتقالات الجارية بالتعاقد مع أحد لاعبين إما بيل أو الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان.