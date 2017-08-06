عبدالمحسن الأيوبي

حالة من التشاؤم والتذمر تسيطر على جماهير برشلونة بعد البيان الرسمي الذي نشره البارسا وأعلن فيه عن رغبة جوهرته البرازيلية نيمار في الرحيل إلى عاصمة الجمال والعطور، ولو نظرنا بواقعية أكثر فسنجد أن بيع نيمار لا يستحق كل هذا «الزعل»، فلاعب فضل المال يجب ألا يكون له مكان في ناد اشتهر بفنون السحر الكروي و«اللاماسيا».

يا عشاق «البلوغرانا».. المبلغ الذي سيحصده برشلونة من بيع البرازيلي ليس بالقليل وبإمكان النادي التعاقد به مع بعض النجوم امثال كوتينيو لاعب ليفربول أو الارجنتيني ديبالا مهاجم السيدة العجوز وربما مبابي قناص موناكو أو هازارد جناح تشلسي، فضم نجمين من هؤلاء الأربعة كفيل بان يعوضكم عن العاشق للمال، وكفيل بأن يمنح النادي درسا لن ينساه عند كتابة أي شرط جزائي في عقود لاعبيه، فلا شيء مضمونا في عالم «البيزنس الكروي» وكل شيء يتغير بين ليلة وضحاها. حديثنا هنا ليس تقليلا من هول الصدمة أو التنكر لما قدمه نيمار لبرشلونة فلاعب بحجم امكانياته يصعب تعويضه بسهولة، ولكن «البلوغرانا» اعتاد على توديع الكبار، فسبق أن رحل عنه الظاهرة رونالدو والموهوب ريفالدو والساحر رونالدينيو ولم ينهر على المستوى الفني بل وقف شامخا.