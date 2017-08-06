أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا لكرة القدم لدى مثوله امام القاضي يوم الاثنين الماضي في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي انه يود العودة الى انجلترا، حسب ما كشف راديو «كادينا سير» الاسباني.

ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة «لم اواجه اي مشاكل في انجلترا ولهذا اود العودة الى هناك».

ومثل الدون يوم الاثنين امام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة اليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو.

ويوجه القضاء الاسباني الى صاروخ ماديرا تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو واستغلال «هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب».

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن النجم البرتغالي اكد ان الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لايزال لاعبا في صفوف نادي مان يونايتد. ووفقا للإذاعة، فان رونالدو اكد مرارا ان السلطات البريطانية سبق ان راقبت شركاته وأنها لم تجد شيئا غير عادي، وشدد على انه تلقى نصيحة من مان يونايتد ومحامي النادي بتأسيس الشركة بقوله ان المحامي «كريس (فارنيل) قال لي ان هذا ما يفعله كل لاعبي كرة القدم، ولم ارد ان اكون استثناء».

وتابع «اريد ان اكون استثناء دائما على ارض الملعب، ولكن خارجه، اريد ان اكون رجلا كالآخرين».

وفي حال ادانته، ستفرض على رونالدو «غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو»، مع حكم بالسجن يصل الى ثلاث سنوات ونصف السنة، حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية.