تتجه الأنظار اليوم الى ملعب ويمبلي في عاصمة الضباب لندن الذي يحتضن مباراة درع المجتمع الخيرية لكرة القدم بين تشلسي وأرسنال بطلي الدوري الكأس، في اختبار لجهوزية الفريقين، قبل اسبوع من انطلاق الدوري الممتاز.

وتوج البلوز في الموسم الماضي بطلا للدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه في الموسم الاول له بإشراف مدربه الايطالي انطونيو كونتي.

وأحرز الغانرز لقب الكأس للمرة الثالثة عشرة (رقم قياسي) بفوزه في النهائي على تشلسي بالذات 2-1، منقذا موسمه بعد فشله في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ نحو 20 عاما.

وعزز الفريقان صفوفهما استعدادا للموسم الجديد، فضلا عن البطولات المحلية، ويخوض تشلسي غمار دوري ابطال اوروبا، في حين يشارك ارسنال في «يوروبا ليغ». وفي ظل الصفقات الخيالية التي تبرمها الاندية الأوروبية العريقة، لاسيما في انجلترا، كانت للفريقين حصة من التعاقدات، وان اعلن كونتي احتمال ضم لاعب او اثنين ايضا قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري، حيث انفق تشلسي حتى الآن نحو 140 مليون يورو بضمه مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني الفارو موراتا لمدة 5 سنوات في صفقة قدرت بـ 80 مليون يورو، كما ضم لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي الدولي تييموي باكايوكو لمدة خمسة مواسم، والمدافع الألماني انتونيو روديغر من روما الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو من مان سيتي. وسيخلف موراتا مواطنه دييغو كوستا الذي ابلغه كونتي في نهاية الموسم الماضي انه لن يعتمد عليه في تشكيلته. وأكد كونتي انه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي من اجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادا للموسم.

ويفتقد الأزرق اللندني نجمه البلجيكي ايدن هازار الذي خضع مطلع يونيو الى جراحة لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

ولن يشارك باكايوكو بسبب اصابة في الركبة، والفرصة سانحة امام النيجيري فيكتور موزس للمشاركة لان عقوبة الايقاف التي فرضت عليه في نهائي الكأس الموسم الماضي لا تنطبق على مباراة الاحد.

وبعدما قرر تمديد مشواره الذي بدأ مع ارسنال قبل 21 عاما، نجح المدرب الفرنسي ارسين فينغر في اقناع ادارة النادي اللندني بتحطيم رقمه القياسي وإنفاق 60 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون، وذلك ضمن مسعاه لتعويض الموسم المخيب الذي عاشه فريقه وفشله في الحصول على مركز مؤهل الى دوري الأبطال.

وسيشكل لاكازيت ثلاثيا هجوميا قويا الى جانب التشيلي الكيسيس سانشيز والالماني مسعود اوزيل، لكن فينغر اشار الى ان المهاجم الفرنسي الجديد بحاجة الى الوقت للتأقلم مع الفريق.

ومن المحتمل ان يبقى سانشيز على مقاعد البدلاء لانه استأنف تدريباته مع الفريق الثلاثاء الماضي بسبب تأخر عطلته الصيفية.