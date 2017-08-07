لم يكتب للعداء الجامايكي اوساين بولت ان ينهي مسيرته المشرقة في تاريخ الرياضة، بذهبية سباق 100 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن، إذ خسر النهائي أمام الاميركي جاستن غاتلين الملطخة سمعته بالمنشطات.



حل بولت (30 عاما) الذي خاض سباقه الفردي الأخير في 100 متر قبل اعتزاله، ثالثا بزمن 9.95 ثوان وراء غاتلين (9.92 ث) والأميركي الآخر كريستيان كولمان (9.94 ث).



وانطلق بولت حامل لقب 11 ذهبية في بطولة العالم و8 في الألعاب الأولمبية بشكل بطيء وحاول اللحاق بكولمان السريع، لكن خط النهاية شهد منافسة نارية ولم تعرف هوية الفائز قبل ظهور النتائج على اللوحة العملاقة في الملعب الأولمبي، إذ بلغ الفارق بين غاتلين الأول والجامايكي يوهان بلايك الرابع سبعة أعشار من الثانية فقط.



وقال بولت بعد خسارته ومعانقة غاتلين الذي انحنى له بعد خط النهاية: «انا آسف، لم أتمكن من ختام مسيرتي بالفوز، لكني أشكركم على دعمكم، لقد كانت تجربة رائعة كما في العادة، هذا المكان رائع، وأقدر الجمهور كثيرا، شكرا لندن لكل هذا الحب والتقدير».



وتابع: «انطلاقتي تقتلني، عادة تتحسن مع مرور الجولات، لكنها لم تنجح، وهذا ما قتلني، عدت مثل كل البطولات وقدمت أفضل ما لدي».



وفوز المخضرم غاتلين (35 عاما) أطلق آلاف صافرات الاستهجان بحق الأميركي الذي أوقف بين عامي 2006 و2010 لتنشطه، وبعد عودته أحرز فضيتي 100 م وراء بولت في مونديالي 2013 و2015.



وعن صافرات الاستهجان، قال غاتلين: «لا يتعلق الأمر بالجمهور: اعتدت على ذلك خلال الأدوار، احتفظت بطاقتي في نصف النهائي وجئت للنهائي كي انفذ بما قمت به».



وقبل السباق، كان غاتلين، حامل ذهبية اولمبياد 2004 ومونديال 2005، آخر عداء يفوز على بولت في 100 متر في روما عام 2013.



وقال غاتلين: «الأمر سوريالي الآن، قفزت الى الجمهور وكان الأمر عاصفا، اوساين قدم الكثير لرياضتنا والهم آخرين مثل كولمان للقدوم والمنافسة في البطولات».



وتابع: «قال اوساين لي: (تهانينا، تستحق ذلك)، وهذا من الرجل بحد ذاته، يعرف كم أعمل جاهدا، الأهم هو الفوز، وتمكنت من اقتناصه».



وتابع: «فكرت بأمور كثيرة لأقوم بها، لكن لم أنفذ ايا منها، كان الأمر مثل 2004 (بعد اللقب الأولمبي)، فزت بفارق ضئيل، واجتياز هذا الخط كان رائعا».



وعن مواجهة بولت، قال غاتلين: «نحن خصوم على المضمار على مدى سنوات، لكن في منطقة الإحماء نتبادل المزاح ونمضي وقتا جيدا، هنأني على عملي المستمر.



وقال لي اني لا أستحق هذه الصافرات».



وعجز بولت الذي سيبلغ الحادية والثلاثين في 21 الجاري عن رفع رصيده الى 12 لقبا في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم، اذ أحرز 3 ذهبيات في 100 م و4 في و200 م والتتابع 4×100م.



ويبقى لـ «البرق» في لندن سباق التتابع 4×100م، السبت المقبل بحال تأهل منتخب جامايكا الى النهائي.

اليوحة يتأهل والمنديل يودّع

تأهل العداء يعقوب اليوحة إلى نصف نهائي سباق 110 أمتار حواجز أمس.



ووقع اليوحة في مجموعة سريعة احتل فيها المركز السابع بزمن 13.56 ثانية.

وتأهل أول أربعة عدائين من المجموعات الخمس، إلى أصحاب 4 أوقات، وكان اليوحة من بينهم، بينما حل عبدالعزيز المنديل خامسا في مجموعته بزمن 13.63 ثانية، دون ان يكفي ذلك لتأهله.

وحل اللبناني احمد حازر ثامنا في مجموعته بزمن 14.51 ثانية.