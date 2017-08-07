حقق بنفيكا الثلاثية عندما توج بلقب الكأس السوبر البرتغالية في كرة القدم اثر فوزه على فيتوريا غيمارايش 3-1 اول من امس على الملعب البلدي في افيرو.

وتقدم بنفيكا بهدفين مبكرين عبر البرازيلي جوناس غونالفيش اوليفيرا (6) والسويسري هاريس سيفيروفيتش (11)، وقلص فيتوريا غيمارايش وصيفه في الكأس الموسم الماضي، الفارق بواسطة البرازيلي رافينيا (11)، قبل ان يحسم المكسيكي راوول خيمينيز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 83.

وكان بنفيكا حقق الثنائية الموسم الماضي: الدوري امام غريمه التقليدي بورتو والكأس على حساب فيتوريا غيمارايش.

وهو اللقب السابع لبنفيكا في الكأس السوبر في تاريخه والثاني على التوالي.

ويعتبر بنفيكا النادي الاكثر تتويجا في البرتغال برصيد 36 لقبا في الدوري و26 لقبا في الكأس و7 القاب في كأس الرابطة ولقبان في مسابقة دوري ابطال اوروبا.