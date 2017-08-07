أطاح الالماني الكسندر زفيريف المصنف خامسا بالياباني كي نيشيكوري الثاني عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 اول من امس وبلغ المباراة النهائية لدورة واشنطن الدولية للتنس.



واحتاج زفيريف (20 عاما) الذي ارتقى هذا الاسبوع الى المركز الثامن في التصنيف العالمي وهو افضل مركز له في مسيرته الاحترافية، الى 63 دقيقة لحسم مواجهته الاولى للياباني.

وهو الفوز الثامن لزفيريف على نيشيكوري مقابل 9 هزائم.

ويسعى زفيريف الى اللقب الخامس في مسيرته الاحترافية في ثامن نهائي له والرابع هذا العام (بعد روما وميونيخ ومونبلييه حيث توج بالقابها الثلاثة).

في المقابل، فشل نيشيكوري التاسع عالميا والمتواجد بين الـ10 الاوائل في التصنيف العالمي منذ سبتمبر 2014، في احراز اي لقب منذ 18 شهرا شارك خلالها في 30 دورة وبطولة.

ويعود اللقب الاخير لنيشيكوري المتوج بدورة واشنطن عام 2015، الى فبراير 2016 عندما نال لقب دورة ممفيس الاميركية، ومنذ ذلك الحين خسر 6 مباريات نهائية.

ويلعب زفيريف في المباراة النهائية مع الجنوب افريقي كيفن اندرسون الخامس عشر والذي تخطى عقبة الاميركي جاك سوك الثامن بالفوز عليه 6-3 و6-4.

وهو الفوز الثاني لاندرسون على سوك في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.