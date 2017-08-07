أحرز بايرن ميونيخ لقب الكأس السوبر الألمانية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس، بفوزه على مضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2 اول من امس على ملعب «سيغنال ايدونا بارك».

وبدا دورتموند الذي كان يخوض مباراته الرسمية الأولى بقيادة مدربه الجديد الهولندي بيتر بوس خليفة توماس توخل، في طريقه لحسم المباراة والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب والذي كان يتشاركه مع بايرن بالذات، وذلك بتقدمه حتى الدقيقة 88 قبل أن تدخل الكرة في شباكه عبر النيران الصديقة.

وكان دورتموند البادئ ايضا بالتسجيل منذ الدقيقة 12 عبر الأميركي كريستيان بوليزيتش الذي استفاد من خطأ دفاعي في منتصف ملعب النادي البافاري وانطلق بالكرة قبل أن يسددها في شباك الحارس سفن اورليتش الذي لعب اساسيا لأن مانويل نوير مــازال في مرحلة التعافي من عمليــة جراحيــة في قدمـه.

لكن بايرن رد سريعا عبر مهاجم دورتموند السابق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلته الكرة من الجهة اليمنى بتمريرة من جوشوا كيميش، فتابعها في الشباك (18).

وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 71 عندما نجح الهداف الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ في منح دورتموند التقدم في اول تسديدة له على المرمى بكرة ساقطة فوق الحارس.

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة حصل بايرن على ركلة حرة على الجهة اليمنى ووصلت الكرة الى البديل نيكلاس شوله الذي حولها برأسه، فارتدت من العارضة واحدثت معمعة داخل المنطقة قبل أن يسدد كيميش لترتد من المدافع الپولنـــدي لوكاس بيشيك والى شبــاك فريقــه (88).

واحتكم بعدها الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح بحسب نظام الكأس السوبر، وابتسم الحظ لبايرن الذي كان أول من أهدر عبر كيميش لكنه عوض بفضل اورليتش الذي صد محاولتي سيباستيان روده والاسباني مارك بارترا، وأهدى فريقه لقبه الثاني على التوالي في المسابقة والسادس في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي.