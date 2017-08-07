أجرى مركز البحوث في التاريخ والاحصاء للكرة الاسبانية نتائج دراسة أجريت للكشف عن الأفضل في تاريخ الدوري الاسباني.
ونشرت صحيفة «سبورت» الكتالونية نتائج الدراسة التي وضعت نجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي في المقدمة.
وجاء أسطورة ريال مدريد راوول غونزاليس في المركز الثاني حيث لعب في الفترة بين 1994 حتى 2010.
وكانت النتائج كالتالي:
ميسي (برشلونة)
راوول (ريال مدريد)
سيزار رودريغيز (برشلونة - ليونيسا - ألتش)
تيلمو زارا (أتلتيك بيلباو)
إنريكي كاسترو كويني (خيخون وبرشلونة)
خوان أرزا (ألافيس - ملقة - اشبيلية - ألميريا)
دي ستيفانو (ريال مدريد)
باكو خينتو (ريال مدريد)
كارلو سانتيانا (ريال مدريد)
غييرمو غوروستيزا (بيلباو - فالنسيا)
يذكر ان نجم ريال مدريد الحالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الـ17 بين اللاعبين الأفضل عبر تاريخ الدوري الاسباني.