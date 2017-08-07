عبر البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مان سيتي عن رغبته في رؤية زميله السابق في موناكو الفرنسي، كيليان مبابي، بقميص السيتزنز.

وقال سيلفا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «مبابي لاعب عظيم، أتمنى أن ينضم لنا، ولكن هذا قرار مان سيتي واللاعب، فكيليان يمكن أن يكون نجما في المستقبل، وهو حاليا وضع قدمه على طريق النجومية، وقادر على أن يكون بين الأفضل في العالم».

وتابع: «بالنسبة للاعب خط وسط، فأفضل شيء امتلاك مهاجم مثل مبابي، لأنه سريع وذكي وحاسم، ورغم كل هذا فهو بعمر 18 عاما فقط».

وكان فاديم فاسيليف، نائب رئيس موناكو، صرح بأن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن نادي الإمارة بقوله: «كيليان سيتخذ القرار الصحيح، فهو لم يطلب مطلقا مغادرة الفريق، ونحن في حديث دائم معه ونحاول الإلمام بكافة التفاصيل، لأن رحيله لا يتعلق فقط بالأموال».

واختتم: «الأمر معقد، فلو رحل مبابي عن موناكو، سيكون لأسباب رياضية بحته».



وظهر مبابي، في مدينة مانشستر، لحضور أحد الأحداث الترويجية، والتقط الصور مع الألماني ليروي ساني، لاعب مان سيتي، مما زاد التكهنات حول اقترابه من النادي الإنجليزي.