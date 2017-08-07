سحق ليون ضيفه ستراسبورغ في دوري الأضواء الذي يعود اليه الأخير للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008، بالفوز عليه برباعية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ويدين ليون الذي انهى الموسم الماضي في المركز الرابع، بفوزه الى الدومينيكي ماريانو دياز، القادم من ريال مدريد الإسباني، ونبيل فقير اللذين تقاسما الأهداف.



وأصبح ماريانو (24 عاما) أول لاعب يصل الى الشباك في مباراته الأولى مع الفريق منذ الأرجنتيني ليساندرو لوبيز في 8 اغسطس 2009 ضد لومان، وذلك بتسجيله ثنائية (23 و61)، فيما سجل فقيه هدفيه في الدقيقتين 59 من ركلة جزاء و90.



ولم تكن بداية نيس، ثالث الموسم الماضي والذي ضمن الأربعاء تأهله الى الدور الفاصل من دوري ابطال اوروبا حيث سيواجه نابولي الإيطالي، موفقة بقدر موناكو، سان جرمان أو ليون، إذ خسر خارج ملعبه أمام سانت اتيان بهدف سجل في مرماه منذ الدقيقة الرابعة عبر العاجي جوناثان بامبا ولم يتمكن من تعويضه.



وفي المباريات الاخرى، فاز مونبلييه على كاين 1-0، وخسر متز أمام غانغان 1-3، وتعادل تروا مع رين 1-1.