توج فريق ارسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية) بفوزه على تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1) على ملعب ويمبلي أمس مفتتحا الموسم المحلي الكروي.

وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه النيجيري ادوين موزيس (47)، قبل ان يعادل البوسني سياد كولاسيناك بكرة رأسية في الدقيقة 81.

وبحسب النظام الجديد لهذه المسابقة، لم يخض الفريقان وقتا اضافيا بل لعبا ركلات الترجيح بنظام جديد هو اقرب الى الجولة الفاصلة في التنس حيث يسدد احد الفريقين الركلة الاولى، ثم يقوم الثاني بتسديد ركلتين تواليا وهكذا دواليك.

وكان تشلسي توج بطلا للدوري المحلي في حين احرز ارسنال الكأس بفوزه على تشلسي بالذات 2-1 في النهائي في مايو الماضي.



والتقى الفريقان وديا استعدادا للموسم الجديد قبل اسبوعين وكانت الغلبة لتشلسي 3-0.

وشارك الوافد الجديد في صفوف ارسنال الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت اساسيا في حين غاب التشيلي الكسسيس سانشيز عن التشكيلة تماما ربما لعودته للتمارين الثلاثاء الماضي بعد مشاركته في كأس القارات، كما غاب قائد ارسنال الفرنسي لوران كوسييلني وصانع الالعاب الالماني مسعود اوزيل.

في المقابل، جلس الاسباني الدولي الفارو موراتا المنضم حديثا الى تشلسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في حين شارك البلجيكي ميشي باتشوايي اساسيا.

كان ارسنال الفريق الاكثر تحركا ونشاطا في مطلع المباراة لكنه لم يسجل خطورة كبيرة الى ان جاءت الدقيقة 22 عندما تبادل لاكازيت الكرة مع داني ويلبيك وسددها لولبية بعيدا عن متناول حارس تشلسي البلجيكي تيبو كورتوا لكن القائم الايسر ناب عنه في التصدي لها (22).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح تشلسي في افتتاح التسجيل عندما انسل فيكتور موزيس من وراء دفاع ارسنال مستغلا تمريرة لغاري كايهيل لينفرد بالحارس ويودع الكرة داخل الشباك (47).

ودخل موراتا القادم من ريال مدريد مقابل 80 ملين يورو في الدقيقة 74 لكنه لم يقدم الكثير باستثناء كرة رأسية في اواخر المباراة سددها من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث.

وضغط ارسنال في ربع الساعة الاخير واطلق غرانيت شاكا كرة قوية من 35 مترا بيسراه ابعدها كورتوا باطراف اصابعه منقذا فريقه من هدف اكيد (76).

وطرد بدرو اثر عرقلته للمصري مجمد النني من الخلف.



ومن الركلة الحرة التي رفعها شاكا داخل المنطقة تطاول لها البوسني سياد كولاسيناك برأسه داخل الشباك (82).

وهي المرة الثانية على التوالي التي يطرد فيها لاعب من تشلسي ضد ارسنال علما بان موزيس مسجل هدف اليوم طرد ايضا في نهائي الموسم الماضي.

وكان كولاسيناك شارك في المباراة في الدقيقة 32 بعد اصابة بالغة للالماني بير ميرتيساكر في جبينه.

وظل التعادل سيد الموقف فخاض الفريقان ركلات الترجيح فاخطأ حارس تشلسي كورتوا وموراتا في محاولتيهما، في حين سجل لاعبو ارسنال الاربعة ليمنحوا فريقه اللقب.