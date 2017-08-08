تواجه ريال مدريد من قبل 10 مرات بشكل رسمي مع مان يونايتد وكانت جميعها في دوري أبطال أوروبا إلى جانب لقاءين وديين في كأس الأبطال.

وعلى المستوى الرسمي، يتفوق المرينغي تاريخيا على «الشياطين الحمر»، حيث فاز في 4 مباريات، مقابل انتصارين للمان و4 تعادلات.

وجاءت مواجهات الفريقين الرسمية كالتالي:

1- فاز الريال في أول لقاء جمع الفريقين عام 1957، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1، وتعادل الفريقان في الإياب 2-2، ليتأهل النادي الملكي بذلك للنهائي.

‫2- في عام 1968 فاز مان يونايتد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة 1-0، وتعادل الفريقان في الإياب 3-3، ليتأهل الفريق الإنجليزي للنهائي.‬

3 - وفي عام 2000، تعادل الفريقان سلبيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وتغلب الريال في الإياب بنتيجة 3-2.‬

4 - أما في عام 2003، فانتصر ريال مدريد ‬على مان يونايتد، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-1، وانتفض «الشياطين الحمر» إيابا ليفوزوا بنتيجة 4-3، لكن ذلك لم يشفع لهم، حيث تأهل الريال بمجموع اللقاءين.

5 - وفي عام 2013، التقى الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا في الذهاب بنتيجة 1-1، وفاز الريال في الإياب 2-1.

ويتفوق الريال على «المان» بإحرازه 20 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الفريق الإنجليزي 16 هدفا في مرمى النادي الملكي.