يواجه بطل التشامبيونزليغ ريال مدريد نظيره مان يونايتد بطل اليوروبا ليغ، في كأس السوبر الأوروبي اليوم.

ويسعى المرينغي للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب إشبيلية (3-2)، خلال مباراة مثيرة لعب فيها سيرجيو راموس مرة أخرى دور المنقذ، برأسية في الدقيقة الأخيرة، ليمدد المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد انتصار الملكي.

وسيكون الريال أمام فرصة لصناعة التاريخ في هذه المسابقة، حيث سيصبح، في حال فوزه على اليونايتد، أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين، منذ فعلها ميلان عام 1990.

وحقق اللومباردي اللقب في عامي 1989 و1990، تحت قيادة المدرب أريغو ساكي وفي حضور نجوم كبار مثل فان باستن، أسطورة الطواحين الهولندية.

وقد أتيحت الفرصة للعديد من الأندية من أجل تحقيق هذا الإنجاز، لكنها فشلت في ذلك.



وكان بايرن ميونيخ قد أخفق في إحراز كأس السوبر الأوروبي لعامين متتاليين (1975 و1976).

كما لعب بورتو البرتغالي مباراة السوبر الأوروبي، عامي 2003 و2004، لكنه فشل في تحقيق اللقب، وهو نفس ما فعله تشلسي الإنجليزي في 2012 و2013.

واحرز المدرب زين الدين زيدان لقب دوري أبطال أوروبا مع الريال مرتين متتاليتين، عامي 2016 و2017، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر تحت المسمى الجديد للبطولة منذ عام 1992.

وفي حال فوز ريال مدريد بلقب السوبر، فإنه سيظفر به للمرة الرابعة، ليكون على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة ميلان وبرشلونة (5 ألقاب).

وقد حقق الريال لقبين للسوبر في آخر 3 سنوات (2014 و2016).