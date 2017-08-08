لأول مرة منذ 4 سنوات، لا يتنافس في مباراة السوبر الأوروبي فريقان من إسبانيا حيث ستجمع بين ريال مدريد بصفته بطلا لدوري الأبطال الموسم الماضي، ومان يونايتد الإنجليزي حامل لقب الدوري الأوروبي على ملعب فيليب الثاني بالعاصمة المقدونية سكوبيه.



وتسعى كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاستمرار السيطرة الإسبانية على ألقاب هذه الكأس الأوروبية، حيث هيمن الإسبان على 7 ألقاب من النسخ الـ8 الأخيرة، بواسطة الريال وبرشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.



وفازت الأندية الإسبانية بالنسخ الثلاث الأخيرة (برشلونة 2015، وريال مدريد 2014 و2016)، وكانت جميعها أمام إشبيلية الذي هيمن وقتها على بطولة الدوري الأوروبي.



كما لم يخسر أي فريق إسباني يتأهل لهذه المباراة منذ عام 2000، حين انهزم الفريق الملكي أمام غلطة سراي التركي.

وتحمل أندية الليغا أيضا الرقم القياسي في العدد الأكبر من مرات التتويج بهذا اللقب القاري (13)، وذلك منذ أول نسخة أقيمت عام 1972، وتأتي نظيرتها الإيطالية في المركز الثاني (9) ثم الإنجليزية (7).

أما عن طرفي نسخة اليوم فقد حقق الملكي 3 ألقاب أعوام 2002 على حساب فينورد الهولندي، و2014 و2016 بتغلبه على إشبيلية في كل منهما، فيما حل وصيفا في مناسبتين 1998 أمام تشلسي الإنجليزي و2000 ضد غلطة سراي.

بينما حصد مان يونايتد لقبا وحيدا للسوبر الأوروبي في نسخة 1991 أمام ريد ستار الصربي وكان وصيفا مرتين عامي 1999 بعد لاتسيو الإيطالي، و2008 أمام زينت الروسي.



وحصدت أندية الليغا 8 كؤوس للسوبر الأوروبي في آخر 15 نسخة، بدأها إشبيلية عام 2006 على حساب برشلونة، ثم فاز بها العملاق الكتالوني 2009 و2011 و2015، وأتلتيكو 2010 و2012، والريال 2014 و2016.