حقق ليل بداية جيدة بإشراف مدربه الارجنتيني مارسيلو بييلسا بفوزه على ضيفه نانت بثلاثية نظيفة في المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الأهداف البارغوياني جونيور الونسو (48) ونيكولاس دي بريفيه (67 من ركلة جزاء) والهولندي انور الغازي (70).

وتعاقد نادي ليل مع بييلسا في فبراير الماضي، لكنه بدأ مهمته في الاول من يوليو استعدادا للموسم الجديد.

وقال المدرب الارجنتيني «اننا نعمل معا منذ شهرين وكنا متلهفين لخوض المباراة الرسمية الاولى.



لعبنا بوتيرة عالية جدا ولم نرتكب الكثير من الاخطاء، وحارس مرمانا لعب دورا اساسيا».

وتابع «من السابق لأوانه التوصل الى استنتاجات حول ادائنا، سواء كانت إيجابية أو سلبية».



يذكر ان بييلسا كان اشرف على مرسيليا الفرنسي في موسم 2014-2015.

في المقابل، يشرف على نانت هذا الموسم المدرب الايطالي كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي الى انجاز تاريخي في الموسم قبل الماضي بإحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز، قبل ان يقال في منتصف الموسم المنصرم لسوء النتائج.

وعمل رانييري ايضا في الدوري الفرنسي حين قاد موناكو الى المركز الثاني خلف باريس سان جرمان عام 2014.

وقال رانييري «لم أفاجأ بأداء ليل. انه فريق جيد يضم بعض اللاعبين الشباب الجيدين. اعتقد انه سيكون لليل كلمة مهمة في السباق نحو اللقب».