أحرز الالمـاني الكسنـــدر زفيريف لقب بطل دورة واشنطن الدولية في التنس بفوزه على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 6-4 و6-4 في المباراة النهائية اول من امس.

واللقــــب هو الرابع هذا العام لزفيريف (20 عاما) بعد دورات مونبلييه الفرنسية، ميونيخ الالمانية وروما، والخامس في مسيرته الاحترافية بعد باكورة القابه في دورة سان بطرسبورغ الروسية في سبتمبر الماضي.

والفوز هو الثالث لزفيريف على اندرسون في ثلاث مواجهات جمعت بينهما.

في المقابل، كان اندرسون يخوض اول مباراة نهائية له منذ تتويجه بدورة ونستون سالم عام 2015.

ماكاروفا تفك صيام 3 سنوات ولدى السيدات، توجت الروسية ايكاترينا ماكاروفا المصنفة رابعة باللقب بفوزها على الالمانية يوليا جورج السابعة 3-6 و7-6 (7-2) و6-0.

وفكت ماكاروفا (29 عاما) صياما عن الالقاب دام 3 اعوام وتحديدا منذ تتويجها بلقب دورة باتايا التايلندية في 27 يناير 2014 رافعة رصيدها الى 3 القاب في مسيرتها الاحترافية بعد الاول في دورة ايستبورن الانجليزية في 14 يونيو 2010.

وقالت ماكاروفا التي فشلت سابقا 3 مرات في الدور نصف النهائي لدورة واشنطن: «تتويجي بلقب هذه الدورة كان حلما وبالتالي انا سعيدة اليوم».

يذكر ان ماكاروفا خسرت اول مباراتين نهائيتين في مسيرتها الاحترافية وكانتا عام 2009 في دورتي فاس المغربية واستوريل البرتغالية.

وهو الفوز الثاني لماكاروفا في مباراتين جمعتها حتى الان بجورج بعد الاولى في الدور ثمن النهائي لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، عام 2015.

وفشلت جورج (28 عاما) في الظفر باللقب الثالث في تاسع مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية بعدما توجت بلقبي دورتي باد غاشتاين النمسوية عام 2010 وشتوتغارت الالمانية عام 2011.

وهو النهائي الثالث الذي تخسره جورج هذا العام بعد دورة مايوركا في 19 يونيو الماضي، وبوخارست في 17 يوليو الماضي.