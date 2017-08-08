منحت عداءة الماراثون البحرينية، الكينية الاصل روز شيليمو العرب اول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لالعاب القوى المقامة في لندن حتى 13 الجاري.

وحلت الجامايكية ايلاين طومسون خامسة وفقدت لقبها في سباق 100م امام الاميركية توري بوي، وهيمن النيوزيلندي توماس والش على رمي الكرة الحديد وامام مدرجات ممتلئة في الملعب الاولمبي في ستراتفورد (شرق)، اضافت اليونانية ايكاتيرينا ستيفانيدي ذهبية القفز بالزانة الى لقبها الاولمبي، على غرار البلجيكية نفيساتو تيام المتوجة بالسباعية، وافتتح الكيني جوفري كيبكورير مجريات اليوم الثالث من البطولة بذهبية سباق الماراثون.

وبعد يوم من حلول الاسطورة الجامايكية اوساين بولت ثالثا في سباق 100 م، خسرت موطنته طومسون ايضا لقبها الاولمبي بحلولها خامسة.

وسجلت بوي 10.85 ثوان متفوقة بأقل الفوارق على العاجية ماري-جوزيه تالو (10.86 ث) والهولندية دافني شيبرز حاملة لقب 200 م (10.96 ث).

وغابت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس حاملة اللقب، اذ تستعد لاستقبال مولودها الاول.

وكرســـــــــت اليونانية ايكاتيريني ستيفانيدي نجاحها الاولمبي بذهبية القفز بالزانة، فتخطت ارتفاع 4.91 م، محققة رقما وطنيا.



وتفوقت على الاميركية ساندي موريس (4.75 م) صاحبة الفضية والفنزويلية روبيليس بينادو (4.65 م) والكوبية ياريسلي سيلفا (4.65 م).

ونجحت ستيفانيدي (27 عاما) بقفزتها الاخيرة (4.91 م) بعد ان ضمنت اللقب اثر فشل موريس، صاحبة فضية ريو، بتخطي حاجز 4.89 م.

وعلى غرار اليونانية، احرزت البلجيكية نفيساتو تيام، بطلة اولمبياد ريو ذهبية مسابقة السباعية، مسجلة 6784 نقطة امام الالمانية كارولين شايفر (6696 نقطة) والهولندية انوك فيتر (6636 نقطة).

واحرزت العداءة البحرينية روز شيليمو ذهبية الماراثون مسجلة 2.27.11 ساعتين، امام الكينية ايدنا كيبلاغات بطلة العالم عامي 2011 و2013 بفارق سبع ثوان، وذهبت البرونزية الى الاميركية ايمي كراغ.