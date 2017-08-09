قال بيب غوارديولا مدرب مان سيتي إنه يتمنى استكمال لاعبه إيلكاي غندوغان مرحلة التعافي من إصابة طويلة واللعب أمام جيرونا في لقاء ودي الأسبوع المقبل.

وشارك غندوغان في 16 مباراة مع سيتي الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في ديسمبر الماضي.

وقال غوارديولا لموقع مان سيتي على الإنترنت «أعتقد أنه بات قريبا من العودة».

وأضاف «ربما يشارك لبعض الدقائق أمام جيرونا. لا أعرف ما سيحدث وسنسأل الطبيب لأنه غاب بكل تأكيد لفترة طويلة».

وتابع «لا نريد المخاطرة بأي شكل. يجب أن يكون قويا بكل تأكيد وهو صاحب إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب».

وسيبدأ سيتي مشواره في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون السبت المقبل قبل أن يقيم معسكرا قصيرا في إسبانيا ويواجه فريق جيرونا وديا.