أعرب التركي الدولي اردا توران لاعب وسط برشلونة الاسباني عن رغبته في العودة لصفوف فريقه القديم اتلتيكو مدريد بعد عامين فقط من انتقاله للنادي الكتالوني.

وتثار تكهنات واسعة حول اقتراب توران (30 عاما) من مغادرة برشلونة هذا الصيف، ووفقا لصحيفة «ماركا» فإنه يرغب في العودة إلى اتلتيكو مدريد، المحروم من إبرام أي تعاقدات حتى يناير المقبل بناء على العقوبة المفروضة عليه.

وعاش توران أفضل فترات مسيرته الكروية في اتلتيكو على مدار أربعة أعوام ولعب دورا محوريا في تتويج الفريق بلقب الدوري الاسباني في 2014.

ومنذ انتقاله لكامب نو في 2015 كانت مشاركاته مع الفريق نادرة حيث خاض 53 مباراة فقط على مستوى جميع المسابقات وسجل 19 هدفا.