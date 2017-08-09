رشح المهاجم الدولي الإنجليزي تيو والكوت زميله الجديد في ارسنال المدافع البوسني «الدبابة» سعيد كولازيناتش للعب دور مؤثر في الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه في ظهوره الأول مع النادي اللندني.

وانضم كولازيناتش الى ارسنال هذا الصيف كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع شالكه الألماني، وخاض الأحد الماضي ضد تشلسي في درع المجتمع مباراته الأولى مع فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر.

واستفاد البوسني البالغ 24 عاما من إصابة قلب الدفاع الألماني بير ميرتيساكر خلال الشوط الأول من اللقاء لتسجيل بدايته مع الفريق اللندني، وقدم اداء لافتا من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وقدم البوسني اداء قويا في مواجهة مهاجمي تشلسي، وأظهر سرعة في الانطلاق نحو الهجوم، ليترك انطباعا جيدا عند والكوت الذي أشاد بزميله الجديد قائلا «يبدو سياد كدبابة. من الصعب تخطيه. سماته البدنية ستلعب دورا مؤثرا بالنسبة لنا هذا الموسم».

وتابع «إنه وحش. أراه في النادي يتمرن يوميا... من الجميل مشاهدة القوة والسرعة اللتين يتمتع بهما. إنه إضافة رائعة للفريق. ثقوا بكلامي، ليس من السهل بتاتا أن تتخطاه. انه مناسب تماما للدوري الإنجليزي الممتاز. هذا الدوري هو الأفضل، وهو سيكون من بين الأفضل في هذا الدوري».

وعزز أرسنال صفوفه بضمه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون مقابل أكثر من 60 مليون دولار، لكن الوافد الجديد لم يقدم شيئا يذكر ضد تشلسي باستثناء محاولة واحدة ارتدت من القائم.

ودافع والكوت عن زميله الجديد الذي «عندما تمنحه الوقت والكرة والمساحة باستطاعته اظهار قدراته. إنه هداف وسيسجل الأهداف لهذا النادي».

ويبدأ ارسنال مشواره في الدوري الجمعة على ارضه ضد ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي، وأكد والكوت أنه «متحمس. الدوري الممتاز عاد. الجميع متحمس حاليا، اسألوا من تشاءون».