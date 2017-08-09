كرّم برشلونة الإسباني ضيفه تشابيكوينسي البرازيلي بالفوز عليه بخماسية نظيفة، في لقاء ودي أراده النادي الكاتالوني تكريما لضحايا النادي البرازيلي الذي قضوا في حادث تحطم طائرة العام الماضي، وكان الأول لبرشلونة بعد انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وفقد تشابيكوينسي 19 لاعبا و24 من مسؤوليه وأعضائه في 28 نوفمبر 2016، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم في ميديين الكولومبية، في طريقهم لمواجهة اتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة كأس اميركا الجنوبية «سوداميريكانا»، الموازية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». ونجا من الحادث الذي راح ضحيته 71 شخصا (من أصل 77 راكبا)، ثلاثة لاعبين فقط.

وكانت المباراة مؤثرة للفريق الزائر وقائده ألن روشيل، أحد الناجين من الكارثة، والذي انضم اليه الناجيان الآخران نييتو والحارس جاكسون فولمان الذي بترت ساقاه في الحادث.

وبدا التأثر واضحا على نييتو وفولمان اللذين أعطيا إشارة انطلاق المباراة أمام 65 الف متفرج احتشدوا في مدرجات «كامب نو».

وأقيمت المباراة على كأس جوان غامبر لكرة القدم التي ينظمها النادي الكاتالوني سنويا، وكانت مقررة منذ ديسمبر الماضي بمبادرة من برشلونة الذي يحتفل سنويا بذكرى غامبر، أحد مؤسسيه ولاعبيه السابقين الذي أصبح بعدها رئيسا للنادي، وتوفي عام 1930.

ودخل برشلونة الذي يبدأ موسمه الأحد على أرضه ضد غريمه ريال مدريد في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية، الى استراحة الشوطين متقدما بثلاثية نظيفة، بدأها منذ الدقيقة 6 عبر ديلوفيو. وسيرجيو بوسكيتس (11)، ثم ميسي الذي منح فريقه هدفه الثالث في الدقيقة 29.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 55 عندما سجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع، ثم أضاف دينيس سواريز الخامس في ربع الساعة الأخير.