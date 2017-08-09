أكد والد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار أن نجله رحل عن نادي برشلونة الإسباني نحو باريس سان جرمان الفرنسي لأنه لم يكن يريد أن يدخل في منافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم الأول للنادي الكاتالوني.

وقال والد نيمار في تصريحات صحافية: «تخيل أنك في مكان الجميع يحبك ويعشقونك في النادي والجميع يريد أن يحولك إلى نجم بطريقة معينة حيث أنت لا تريد أن تكون».

وأضاف نيمار الأب موضحا: «نجلي أصبح رجلا الآن وأظهر الاحترام لميسي والآن عليه أن يذهب إلى الطريق الذي يريده».

وتابع بقوله: «يستطيع الذهاب إلى أي فريق ويكون نجما، ولم يرحل لكي يصبح رقم 1، هو فقط يرغب في مخاطرة وتحد جديد».

وفي رده على سؤال حول ما اذا كان نادي باريس سان جرمان يضمن لابنه التتويج بالكرة الذهبية، رد والد نيمار قائلا: «هذا جنون أن يقول أحد ذلك، سيكون الأمر أسهل في برشلونة بمساعدة الفريق.

لقد كان قراره، أصبح في النادي الذي كان يحلم به، هو الآن مرتاح وأكثر هدوءا، لقد سمع نصيحة أصدقائه وكل من حوله، هو أراد تحديا جديدا، له الحق في اتخاذ القرار، الآن هو يواجه مصيره، نيمار أصبح أكثر شجاعة».

وأضاف: «نيمار فكر في تغيير مصيره، لقد انتظر اللحظة المناسبة للرحيل، اتخذ القرار حينما عاد من الصين وقمنا بإبلاغ باريس بدفع الشرط الجزائي».

واختتم «هو فخور بكل ما قدمه مع برشلونة، وتركهم من الباب الكبير ولكن بعض الجمهور ينسى كيف سارت الأمور».