خرجت الاستونية الشابة يلينا اوستابنكو، بطلة رولان غاروس الفرنسية، من الدور الأول لدورة تورونتو الكندية للتنس بخسارتها امام الاميركية فارفارا ليبشنكو 6-1 و6-7 (2-7) و6-7 (5-7).

وكانت اوستابنكو (20 عاما) حققت المفاجأة قبل نحو شهرين بإحرازها لقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام، بفوزها في المباراة النهائية على الرومانية سيمونا هاليب.

تقدمت اوستابنكو بسرعة 6-1 و3-0، وكانت في طريقها الى فوز حاسم، لكن ليبشنكو (31 عاما) المتأهلة من التصفيات استدركت الأمور وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة بعد شوطين فاصلين.

وهو الفوز الأول للأميركية هذا الموسم على احدى اللاعبات العشرين الاوليات.

واحتاجت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاما) الى ثلاث مجموعات ايضا للفوز على الرومانية ايرينا بيغو 6-1 و3-6 و6-3.

وتواجه فينوس في الدور الثاني التشيكية كاترينا سينياكوفا الفائزة على الكولومبية ماريان دوكي 4-6 و6-0 و6-4.

كما فازت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون الانجليزية مرتين على الاسبانية كارلا سواريز 6-1 و7-6 (7-5)، والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا على الاوكرانية ليسيا تسورنكو 7-6 (7-3) و6-4.