يبدو أن ريال مدريد لا يريد الخروج من سوق الانتقالات الصيـفية دون إبرام صفقة من العيار الثقيل.

وأشارت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الكاتالونية إلى نية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في القيام بمحاولة من أجل إقناع إدارة يوفنتوس للتخلي عن نجمها ديبالا.

وذكرت التقارير الصحافية أن ريال مدريد يفكر بعرض مبلغ يتراوح بين 80 و85 مليون يورو بالإضافة إلى ماتيو كوفاسيتش لإغراء يوفنتوس الذي يحتاج للاعب بقدرات النجم الكرواتي.

ويبدو من الصعب أن تقبل إدارة يوفنتوس بمبلغ يقل عن 120 مليون يورو للتخلي عن ديبالا (23 عاما) لكن القدرات التي يتمتع بها كوفاسيتش قد تجعل المفاوضات أقل تعقيدا على ريال مدريد.

وكانت الصحف الإسبانية قد أكدت في الأيام الفائتة أن إدارة برشلونة منافس ريال مدريد تريد أيضا التوقيع مع ديبالا وذلك لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقة كبيرة هذا الصيف علما أنه خسر خدمات كل من ألفارو موراتا المنتقل إلى تشلسي والكولومبي خاميس رودريغيز المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة لعدم التجديد للمدافع البرتغالي بيبي.