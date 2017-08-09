اعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم انهاء اجراءات تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ويسلي شنايدر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي.

ووصل شنايدر (33 عاما) الى مطار نيس حيث كان في استقباله العشرات من مشجعي الفريق الذي أكد اليوم ان اللاعب «اجتاز الفحص الطبي».

واوضح في بيان «يمكن لنيس الاعتماد على لاعب ثالث فائز بدوري أبطال أوروبا بعد (البرازيلي) دانتي و(الايطالي) ماريو بالوتيللي».

وأحرز دانتي لقب دوري الابطال مع بايرن ميونيخ الالماني في 2013، بينما توج بالوتيللي وشنايدر مع انتر ميلان الايطالي (2010).

وانتهى عقد اللاعب الهولندي مع غلطة سراي في 30 يونيو، وانتقل بالتالي الى نيس من دون أي مقابل مالي.

ويحمل شنايدر الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (131 مباراة سجل خلالها 31 هدفا)، وبدأ مسيرته مع نادي اياكس امستردام الهولندي.

وتوج شنايدر بلقب الدوري المحلي مع أربعة فرق في أربع دول، هي اياكس وريال مدريد الاسباني وانتر ميلان وغلطة سراي.

كما اعلن نيس تعاقده مع جناح موناكو الان سان-ماكسيم في صفقة قدرت بما بين 10 و12 مليون يورو.