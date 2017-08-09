كشفت الشرطة الايطالية أمس انها سطرت محضر ضبط بحق المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيللي بسبب سرعة زائدة، ذكرت وسائل اعلام محلية انها تجاوزت 170 كلم/ساعة، خلال تسابقه مع صديقه الذي يقود سيارة رياضية من طراز «لامبورغيني».

وذكرت التقارير أن سرعة سيارة بالوتيللي (26 عاما) وصلت الى 200 كلم/ساعة، الا انه أفلت من غرامة باهظة لأن سرعته عندما التقطه الرادار كانت بحدود 170 كم/س، لتكتفي الشرطة بفرض غرامة محدودة لم تحدد، وتغريمه خمس نقاط من رخصة القيادة.

وارتكب بالوتيللي ما لا يقل عن 18 مخالفة سرعة في ايطاليا بين عامي 2012 و2013، وغالبا على الطريق نفسه وهو «آي 4».