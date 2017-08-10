تعود غدا عجلة أقوى دوريات العالم للدوران من جديد، «البريمييرليغ» 2017-18 من المنتظر أن يشهد منافسة غير مسبوقة، وقبل انطلاقه سنتحدث عن أبرز الطيور التي هجرته ثم عادت إليه هذا الصيف.

جو هارت.. بعد رحلة إعارة لتورينيو عاد إلى مان سيتي الذي أعاره مجددا إلى وست هام.

جويل كامبل.. رحل في فترة سابقة إلى سبورتينغ ثم إلى أولمبياكوس ليعود في النهاية إلى صفوف آرسنال.

أندرياس بيريرا.. لاعب مان يونايتد الذي اقتنع مورينيو بالحفاظ عليه هذا الموسم كان قد لعب الموسم الماضي معارا في الليغا رفقة غرناطة.

الانتقالات

كريستيان آتسو.. نجم غانا ونادي تشلسي سيستمر في اللعب لنيوكاسل ولكن هذه المرة بعقد كامل بلغت قيمته 7.5 ملايين استرليني.

خافيير مونكيو.. مدافع ليفربول السابق سيعود لظهور مجددا في الدوري الممتاز عبر بوابة المكبايس والذي اشتراه من أتليتكو مدريد هذا الصيف.

محمد صلاح.. لم يترك الجناح المصري بصمة تذكر مع البلوز، ولكنه بمستواه الحالي سوف يكون من أبرز اللاعبين العائدين للبطولة هذا الموسم برفقة ليفربول.

خافيير هيرنانديز.. واحدة من أبرز صفقات العائدين للمسابقة، نجم مان يونايتد السابق سيضيف متعة للبريمييرليغ بعودته هذا الصيف من بوابة وست هام الملقب بـ«المطارق».