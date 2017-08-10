هاري كين هداف الموسم الماضي يجد منافسة

قوية من موراتا ولوكاكو ولاكازيت وسانشيز اقتربت المتعة والإثارة والفرق صاحبة القدرات الهجومية الأفضل ستكون أقرب للمنافسة على اللقب. ويضم البريمييرليغ هذا الموسم، مهاجمين جددا يخوضون المسابقة للمرة الأولى، مقابل رحيل آخرين فيما احتفظت معظم الفرق بقناصيها الذين قدموا مستويات مميزة في الموسم المنصرم. سنسلط الضوء على أبرز المرشحين للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.

1- هاري كين (توتنهـــام): أمر بديهي أن يتصدر كين قائمة المرشحــــين لجائــــزة هداف المسابقة بعـــد أن نالها في العامين السابقين، وهو الذي أحرز 29 هدفا فـــي الموسم الماضي خلال 30 مباراة فقط.

2- لوكاكو (مان يونايتد): الآمال معقودة على لوكاكو من أجل قيادة هجوم فريقه الجديد، بعدما تولى زلاتان إبراهيموفيتش المهمة الموسم الماضي، ويتمنــــــى المهاجم البلجيكي الوصول إلى الهدف رقم 100 فـــي البريمييرليغ هذا الموسم، علما بانه أحرز 25 هدفا العام الماضي مع إيفرتون.

3- لاكازيت (أرسنال): يحتاج بعض الوقت لتقديم أفضل مستوياته مع فريقه الجديد، لكنه يملك المواصفات التي تؤهله لتصدر قائمة الهدافين، بعدما أحرز 100 هدف في الدوري الفرنسي مع ليون.

4- موراتا (تشلسي): سيواجه المهاجم الإسبانــــي تحديات صعبة بموسمـــــه الأول مع تشلسي، في ظل عدم تأقلمه مع طبيعة الدوري الإنجليزي، لكنه يبقى تهديدا قويا على البقية، علما أنه أحرز 15 هدفا في 26 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، رغم ملازمته مقاعد البدلاء.

5- فيرمينو (ليفربول): تطور أداء البرازيلي كثيرا رغم إحرازه 11 هدفا فقط في الدوري الموسم الماضي، وسيتطلع لأداء أكثر استقرارا بمساعدة ساديو ماني ومحمد صلاح.

6- سانشيز (أرسنال): هل سيتمكن الدولي التشيلي من إحراز 24 هدفا كما فعل الموسم الماضي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام مع عودته إلى مركز الجناح إثر قدوم لاكازيت.

7- خيسوس (مان سيتي): سيكون بلا شك المهاجم رقم 1 في السيتي بأمــــر مــــن المدرب بيب غوارديولا الذي يفضله علــــــى سيرجيــو أغويرو، ويبقى عليه فقط أن يحول الآمال المبنية عليه إلى واقع ملموس.