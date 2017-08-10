كشر ريال مدريد، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن أنيابه مبكرا بإحرازه لقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على مان يونايتد بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، 2 ـ 1 أول من أمس في سكوبيي.

وسجل البرازيلي كاسيميرو (24) وايسكو (52) هدفي ريال مدريد، والبلجيكي روميلو لوكاكو (62) هدف مانشستر يونايتد، ليحتفظ النادي الملكي الاسباني باللقب الذي أحرزه العام الماضي.

وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها النادي الملكي الكأس السوبر بعد أعوام 2002 و2014 و2016، وبات على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي للألقاب الذي يتشاركه فيه غريمه التقليدي برشلونة وميلان الايطالي، بينما أحرز يونايتد لقب المسابقة مرة واحدة (1991).

كما انه اللقب القاري الرابع لريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد دوري أبطال أوروبا في العامين الأخيرين والكأس السوبر في العامين نفسيهما. وبات الفرنسي أول مدرب يحرز الكأس السوبر مرتين متتاليتين. في المقابل، خسر مورينيو الكأس السوبر للمرة الثالثة (أولى مع بورتو البرتغالي 2003 وثانية مع تشلسي عام 2013).

وأحرزت الأندية الاسبانية الكأس السوبر 8 مرات في الأعوام التسعة الأخيرة عبر أربع فرق هي، اضافة إلى ريال، برشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية. ولم تخرج هذه الكأس عن السطوة الاسبانية في المواسم الثلاثة الماضية (ريال 2014 و2016، وبرشلونة 2015).

وخاض ريال المباراة بتشكيلة شبه كاملة، اذ دفع بالويلزي غاريث بيل أساسيا، وأبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد الاحتياطي.

من جهته، لعب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر بتشكيلته الكاملة بما فيها الوافدون الجدد البلجيكي روميلو لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش والسويدي فيكتور ليندولف، فيما غاب المدافعان فيل جونز والعاجي إيريك بايي بسبب الايقاف.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل والأكثر استحواذا في الشوط الأول ووصل مرات عدة الى مرمى فريق «الشياطين الحمر» الذين اكتفوا بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة دون خطورة.

ودفع مورينيو بماركوس راشفورد مكان جيسي لينغارد مطلع الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، بيد ان الأفضلية استمرت للنادي الملكي. كما دفع بالبلجيكي مروان فلايني مكان الاسباني اندير هيريرا.

وتحسن أداء مانشستر يونايتد بدخول فلايني وقلص الفارق وضغط بحثا عن التعادل، فيما رد زيدان باشراك لوكاس فاسكيز وماركو اسينسيو مكان ايسكو وبايل، قبل ان يشرك رونالدو مكان بنزيمة.

وحرمت العارضة النادي الملكي من افتتاح التسجيل بردها كرة رأسية لكاسيميرو اثر ركنية للألماني طوني كروس (16).

ونجح كاسيميرو في افتتاح التسجيل بتسديدة بيسراه «على الطائر» من داخل المنطقة (24).

وتابع ريال مدريد افضليته ودي خيا تألقه في الشوط الثاني، فأنقذ الأخير مرماه من هدف ثان بإبعاده تسديدة قوية لكروس الى ركنية (47).

وعزز ريال تقدمه بهدف ثان اثر تبادل مشترك بين بيل وايسكو داخل المنطقة فتلقى الأخير الكرة ولعبها بيمناه (52).

وانقذت العارضة يونايتد مرة أخرى بردها كرة قوية لبيل (60).

وقلص يونايتد الفارق عندما استغل لوكاكو كرة مرتدة من نافاس (62)، مسجلا الهدف الرسمي الأول له مع «الشياطين الحمر» بعد انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادما من ايفرتون الانجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وأهدر راشفورد فرصة إدراك التعادل من انفراد (83)، بينما أنقذ الأخير مرماه من هدف تعادل بتصديه لرأسية لفلايني في الدقيقة 91.