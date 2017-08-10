اعتبر مدرب مان يونـايتد جـوزيه مورينيو ان في امكان فريقه الاستفادة من تجربة ريال مدريد الاسباني، وذلك بعد خسارته أمامه في مباراة كأس السوبر الاوروبية.

وقال مورينيو «أقول دائما ان مستوى دوري أبطال اوروبا يختلف عن مستوى الدوري الاوروبي، وبطبيعة الحال فإن قدرات بطل دوري الأبطال تكون مغايرة».

وأضاف «ان نأتي الى هنا ونقدم الأمور الايجابية التي حققناها هو أمر جيد، ويتعين علينا الحفاظ عليها في الموسم المقبل وفي دوري ابطال أوروبا في سبتمبر».

واعتبر ان مباراة الكأس السوبر «كانت تجربة رائعة بالنسبة إلينا».

وكان عزاء مورينيو انه لن يلاقي فرقا من عيار ريال في الدوري المحلي، معتبرا ان ثمة «فرقا قوية (في الدوري الممتاز) لكن مع نوعية مختلفة. لا توجد نسخ مطابقة (لنجوم ريال الكرواتي لوكا) مودريتش، أو (الالماني طوني) كروس، إيسكو أو كاسيميرو».

وبعدما ألمح الى رغبته في ضم بايل، يبدو ان مورينيو صرف النظر عن الفكرة بعد مشاركة الجناح الويلزي كأساسي في المباراة.

وقال مورينيو «من الواضح ان ناديه يريد الاحتفاظ به، المدرب يريده وهو يريد البقاء. وبالتالي بالنسبة الي انتهت اللعبة».