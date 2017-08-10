حقق ريال مدريد الإسباني أرقاما لافتة بعد فوزه بالسوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد 2-1 الثلاثاء.

٭ ريال مدريد هو الفريق الثالث الذي يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية تواليا بعد (أياكس في عامي 1973 و1972 وميلان في عامي 1990 و1989).

٭ سجل كاسيميرو ثمانية أهداف لريال مدريد في 104 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.

٭ سجل ريال مدريد في آخر 66 مباراة في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة لفريق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

٭ سجل إيسكو 10 أهداف في عام 2017 في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب وسط آخر يلعب في الدوري الإسباني.

٭ فاز ريال مدريد بآخر 11 نهائي، 5 تحت إشراف زين الدين زيدان (بما في ذلك الفوز بركلات الجزاء).

٭ للمرة الثانية قدم غاريث بايل تمريرة حاسمة في نهائي كأس السوبر وذلك بعد نهائي 2014.

٭ فقط مارسيلو الذي فاق بـ 11 تمريرة حاسمة داني كارفاخال (سبع) في عام 2017 في جميع المسابقات بين المدافعين عن الدوري الإسباني.

٭ زين الدين زيدان هو المدرب الثاني الذي يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية تواليا، الأول الأسطورة الإيطالية أريغو ساكي عام 1990.

٭ أكمل الألماني كروس 73 تمريرة صحيحة من أصل 76 قام بها أكثر بـ 30 تمريرة من أي لاعب آخر في يونايتد (نيمانيا ماتيتش 43 من 49).