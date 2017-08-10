فجر الأرجنتيني دييغو شفارتسمان اولى المفاجآت في دورة مونتريال الدولية للتنس، سادسة دورات الماسترز للألف نقطة، بإزاحته النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثا من الدور الثاني، في يوم شهد احتفال السويسري روجيه فيدرر بعيد ميلاده السادس والثلاثين.

وفاز الأرجنتيني على النمساوي 6-4 و6-7 (7-9) و7-5، ليصبح تييم أول المصنفين الضحايا في هذه الدورة، في انتظار بدء المصنفين الاولين الاسباني رافايل نادال وفيدرر المنافسات.

وهنأ نادال (31 عاما) المصنف اول فيدرر بعيده، مشيرا على سبيل المزاح الى «انه حان الوقت لترك شيء للاعبين الشباب».

وشكر فيدرر عبر «تويتر»، «كل التمنيات من كل العالم». ويتطلع نادال الى انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني اندي موراي الغائب للإصابة، في حال بلوغه الدور نصف النهائي، بينما يأمل فيدرر في مواصلة تألقه هذا الموسم، بعد إحرازه لقبه التاسع عشر القياسي في بطولات «الغراند سلام» الشهر الماضي بتتويجه بويمبلدون الانجليزية للمرة الثامنة في مسيرته، وهو أيضا رقم قياسي.

وفاز فيدرر بخمسة ألقاب هذا الموسم منها بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى.

ويلعب شفارتسمان في الدور الثالث مع الأميركي جاريد دونالدسون الفائز على الفرنسي بونوا بير 6-2 و7-5.