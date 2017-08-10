أعلن مدرب نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم الفرنسي أرسين فينغر، ان مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز سيغيب موقتا عن الفريق بسبب الإصابة، مؤكدا عدم تواصل نادي باريس سان جرمان الفرنسي معه لضمه الى صفوفه.

وأشار فينغر في مؤتمر صحافي الى ان سانشيز (28 عاما) الذي أفادت التقارير عن اهتمام أندية عدة بضمه منها سان جرمان ومان سيتي، سيغيب على الأقل عن المباراة الأولى.

وقال «تعرض لتشنج عضلي بسيط في عضلات البطن الأحد خلال التمارين، قبل ان يحضر الى (ملعب) ويمبلي» حيث خاض النادي اللندني مباراة درع المجتمع ضد تشلسي بطل الدوري، والتي فاز فيها «المدفعجية» بركلات الترجيح.

أضاف «خضع لفحص قبل يومين وسيغيب لبعض الوقت. لا أعرف اذا كان هذا الغياب لأسبوعين أو أسبوع اضافي، الا انه لن يكون متوافرا.

أعتقد انه لن يلعب في مواجهة ستوك»، في اشارة الى المباراة الثانية في الموسم الجديد، والمقررة في 19 أغسطس.

وكانت التقارير الصحافية أشارت الى احتمال انتقال سانشيز مقابل 80 مليون جنيه، الى نادي باريس سان جرمان.

الا ان فينغر شدد على عدم وجود أي تواصل من النادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، بشأن سانشيز.

وقال «مر وقت طويل لم أتحدث خلال الى ناصر»، في اشارة الى الرئيس القطري لباريس سان جرمان ناصر الخليفي.