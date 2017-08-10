أشادت صحف إسبانية وعالمية، بتتويج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي بالفوز على مان يونايتد.

وكالت الصحف المديح لـ «الملكي»، وبالتحديد لنجمي الفريق الإسباني إيسكو آلاركون، والبرازيلي كاسيميرو نجمي اللقاء بلا منازع.

ونشرت صحيفة «ماركا» المدريدية، صورة للفريق الملكي وهو يحتفل باللقب، وكتبت بصفحتها الأولى: «الريال لا يخوض النهائيات.. مدريد يفوز بها».

ونشرت صحيفة «آس» عنوانا جذابا، قائلة: «أوروبا هي» مع صورة لريال مدريد.

ونشرت صحيفة «آوليه» الأرجنتينية عنوانا مثيرا بصفحتها الأولى «ملك السوبر الأوروبي»، مشيرة إلى تتويج النادي المدريدي بلقبه الدولي الـ 23.

وكان عنوان صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «مدريد أكبر بكثير من مان يونايتد»، وذكرت أن كاسيميرو، أثبت مرة أخرى أنه «أكثر من مجرد لاعب وسط مدافع».

وقالت صحيفة «لاغازيتا» الإيطالية: «مدريد يتعذر كبحه»، ممتدحة تتويج زيدان بلقبه السادس مع الفريق، وقوة خط وسط الفريق الإسباني «الذي بسط سيطرته على يوفنتوس قبل شهرين» في نهائي دوري الأبطال.

ولم تهتم الصحافة الكاتالونية بتتويج الريال الأوروبي.