تنطلق اليوم النسخة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى تشلسي إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من العديد من فرق المسابقة.

وتطمح العديد من أندية البطولة للحصول على اللقب، لاسيما توتنهام وصيف بطل النسخة الماضية، ومان يونايتد ومان سيتي، اللذان أنفقا مبالغ باهظة لإبرام صفقات من العيار الثقيل، وكذلك ليفربول وأرسنال، اللذان يسعيان للعودة إلى منصة التتويج مجددا.

وأنفقت الأندية المشاركة في البطولة مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث توقعت شركة ديلويت العالمية للاستشارات والتدقيق المالي أن يتجاوز حجم النفقات الحالية الرقم القياسي الذي تحقق العام الماضي، حينما بلغ 1.165 مليار استرليني.



ويستهل أرسنال مسيرته في الموسم الجديد أمام ليستر سيتي وهو منتش بتتويجه بلقب الدرع الخيرية على حساب تشلسي يوم الأحد الماضي، بينما يخوض نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز موسمه الأخير في عقده مع المدفعجية.

وعقب إخفاق أرسنال في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن تولى مدربه الفرنسي أرسين فينغر قيادة الفريق عام 1996، وذلك بعدما حصل على المركز الخامس في ترتيـب البريمييرليغ الموسم الماضي، أنفق النادي اللندني 46.5 مليون استرليني للتعاقد مع أليكسندر لاكازيت مهاجم فريق ليون الفرنسي.

وأعرب فينغر عن تفاؤله بالموسم الجديد، قائلا:«لقد اتسم أداؤنا بالانضباط البالغ في مبارياتنا الأخيرة خلال فترة الإعداد.



إن هذا يبدو مطلوبا حتى نكون جاهزين، مضيفا: «دعونا نلعب في البطولة بنفس هذا الالتزام والانضباط والروح القتالية ونرى ما يمكننا الوصول إليه». ويفتقد الغانرز في مباراته ضد الثعالب نجمه التشيلي سانشيز لإصابة في التدريبات.

وقال فينغر قبل المباراة «مسعود أوزيل وبير ميرتساكر ورامسي لن يكونوا جاهزين للمباراة، لم يتعافوا بعد من الإصابة».