رفض نادي ليفربول عرضا ثانيا من برشلونة الإسباني بلغت قيمته 100 مليون يورو لضم لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو بحسب ما ذكرت وسائل إعلام انجليزية. ويسعى البارسا إلى ضم كوتينيو لتعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي الاسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الريدز أبلغ برشلونة مجددا ان كوتينيو ليس للبيع. وأشارت صحيفة «إيكو» إلى ان النادي أبلغ برشلونة انه «سيضيع وقته إذا عاد بعرض ثالث لكوتينيو»، وأن الأخير لن يكون بديل نيمار في كامب نو.

ويرى مسؤولو البلوغرانا ان كوتينيو قادر على تعويض غياب نيمار في خط هجوم الفريق الذي يضم أيضا الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز، وايضا بمساندة أندريس أنييستا في خط الوسط. وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نصح برشلونة الاسبوع الماضي بـ«توفير طاقته»، مؤكدا ان اللاعب ليس للبيع، إلا ان كوتينيو لم يشارك مع ليفربول في مباراته الودية مع اتلتيك بلباو الاسباني، ومن المرجح ان يغيب كوتينيو ايضا عن مباراة فريقه مع واتفورد غدا في المرحلة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز بسبب إصابة في الظهر.